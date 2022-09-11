Правительство Японии рассматривает возможность дальнейшего смягчения ограничений на въезд в страну, в том числе отмену суточного лимита на количество въезжающих, установленный сейчас на уровне 50 тыс. человек, и снятие ограничений на самостоятельный туризм, об этом в эфире телеканала Fuji заявил в воскресенье заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара.

«Слабая иена повышает привлекательность Японии для въездного туризма», — сказал он, отметив, что в мире постепенно восстанавливаются поездки после пандемии. В этой связи он отметил, что в скором времени Токио может отменить остающиеся ограничения, в том числе суточный лимит на количество въезжающих в страну и запрет на самостоятельный туризм вне рамок пакетных туров, а также ослабить визовый режим.

Отвечая на вопросы, когда это может быть сделано, он не назвал точных сроков, но отметил, что «это должно быть сделано в ближайшем будущем», и сослался на то, что многие туристы хотели бы посетить Японию уже «этой осенью и зимой».