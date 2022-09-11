Управление гражданской авиации Молдовы запретило местным авиакомпаниям возобновлять рейсы в Россию. Соответствующее решение принято в целях безопасности.

Как передает УНИАН. об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину.

Он напомнил, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) и Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) приостановили действие всех сертификатов и разрешений, выданных российским авиаоператорам.

«Управление гражданской авиации Республики Молдова, с целью обеспечения авиационной безопасности… 10 сентября 2022 года издало оперативную директиву, которой запрещено осуществлять перевозки в воздушном пространстве РФ национальными авиаоператорами», — написал он.