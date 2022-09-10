Премьер Польши атаковал Германию из-за отношения к России. Его возмутило, что ФРГ была слишком нерешительной в российско-украинском конфликте.

Об этом он рассказал в интервью Spiegel.

По мнению Матеуша Моравецкого, «немцы всегда преклонялись перед Россией».

Польского премьера также возмутила энергетическая политика Германии, которая, по его словам, находится в руинах. «Польша больше всего пострадала во время Второй мировой войны, но никогда не получала за это компенсацию», — заявил Моравецкий.