Стали известны подробности убийства 16-летнего подростка в Баку, сообщает АПА.

Убийство совершено в поселке Бильгя.

Жительница поселка Бикаханым Шейдабекова обратилась в полицию в связи с пропажей без вести сына Гусейнаги Шейдабекова (2006 г.р.). В 14-ом отделении полиции Сабунчинского района было начато расследование по факту пропажи без вести подростка.

Следствием установлено, что Гусейнага Шейдабеков был убит своим соседом Бабеком Гулиевым. Причиной тому стало, то что 16-летний подросток приставал к дочери Бабека Гулиева. Бабек Гулиев затащил 16-летнего подростка к себе домой и нанес ему тяжелые травмы, после чего Бабек Гулиев задушил его веревкой. Затем Гулиев спрятал тело Гусейнаги Шейдабекова во дворе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, преступление было раскрыто, Бабек Гулиев был задержан.

В прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК.