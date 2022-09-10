Стремительными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Агдам-Физули, фундамент которой был заложен во время поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район 17 октября 2021 года, сообщает АПА.

Автодорога является одним из проектов, осуществляемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

Автодорога протяженностью 64,8 километра и шириной 15 метров будет иметь четыре полосы движения. Ширина обочин составит 3,75 метра, ширина разделительной полосы – 2 метра, дорожного полотна — 26,5 метра. Дорога строится по первой технической категории.