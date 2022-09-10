Страны Евросоюза отказались от идеи ввести потолок цен на газ из-за предупреждения президента России Владимира Путина, пишет издание The Telegraph.

Автор статьи Том Рис отметил, что Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после того, как Путин пригрозил приостановкой поставок в случае принятия подобного решения.

Обозреватель предположил, что на прошедшем совещании главы ведомств обратились к Европейской комиссии с просьбой разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Рис подчеркнул, что Европа столкнулась с острым кризисом, спровоцированным ростом цен на энергоносители и их дефицитом, поэтому на встрече в Брюсселе министры пытаются принять меры, которые помогут странам подготовиться к «суровой зиме».

Ранее сообщалось, что министры энергетики Евросоюза (ЕС) разошлись во мнениях по вопросу введения потолка цен на российский трубопроводный газ на заседании 9 сентября.