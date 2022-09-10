Приговоренный к пожизненному заключению международным трибуналом 80-летний бывший начальник штаба Войска Республики Сербской, генерал-полковник Паикр Младич госпитализирован в Гааге в больницу, сообщает «Комсомольская правда».

Его сын Дарко Младич сообщил, что состояние генерала тяжелое.

«Его госпитализировали в больницу с симптомами общей слабости», — сказал Дарко Младич, добавив, что врачи диагностировали у отца воспаление легких и ослабление работы сердца.

Напомним, что Младич был арестован в Сербии и экстрадирован в Гаагу в 2011 году. В прошлом году Апелляционная палата Гаагского трибунала отклонила жалобу Младича на приговор. Он был обвинен в военных преступлениях и геноциде в связи с осадой Сараева, а также в связи с резней в Сребренице.