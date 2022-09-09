Украина будет добиваться от России репараций в размере 300 млрд долларов в связи с ущербом, который был нанесен из-за полномасштабного вторжения.

Об этом сказал министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью немецкой медиагруппе Funke.

Сообщается, что на Генеральной Ассамблее ООН Украина собирается добиться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба.

«Мы хотим получить компенсацию за весь ущерб, который Россия нанесла Украине своей агрессивной войной», — сказал Малюська.

При этом, как отмечает издание, потери, понесенные Украиной от полномасштабного вторжения России, оцениваются гораздо выше. Однако сумма в 300 млрд долларов соответствует активам Центробанка России в странах G7, замороженных из-за санкций.

Киев потребовал доступ к этим средствам, а также к зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов.