Исламский совет представителей Бельгии подаст иск на бельгийского министра юстиции Винсента ван Куикенборна в связи с незаконным вмешательством в деятельность структуры, сообщили в Совете.
Глава минюста Бельгии обвиняет Совет в невыполнении своих обязанностей, а также в том, что он находится под влиянием Марокко и Турции.
В частности, усилия главы ведомства привели к отставке экс- главы Совета Салаха Эшаллауи в 2018 году, однако 1 сентября брюссельский суд признал эти инициативы незаконными.
В ответ глава минюста заявил, что оспорит данное решение в суде и «продолжит вести борьбу с мошенничеством».
Действия бельгийского министра вызвали негодование у представителей исламской общины страны. «Совет обратится в суд в связи с тем, что министр не изменил своего отношения к структуре, вопреки решению суда», — отметили в Совете.
В беседе с агентством «Анадолу» новый глава Совета Мехмет Юстюн сообщил, что позиция, которую нынешний министр юстиции занял в отношении Совета, имеет чисто политическую подоплеку.
«Нет никакой объективной причины подобных действий. Ни здешние мусульмане, ни их представительство не приемлют такого беззаконного обращения, которому мы подвергаемся сегодня», сказал Юстюн.
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