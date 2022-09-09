Исламский совет представителей Бельгии подаст иск на бельгийского министра юстиции Винсента ван Куикенборна в связи с незаконным вмешательством в деятельность структуры, сообщили в Совете.

Глава минюста Бельгии обвиняет Совет в невыполнении своих обязанностей, а также в том, что он находится под влиянием Марокко и Турции.

В частности, усилия главы ведомства привели к отставке экс- главы Совета Салаха Эшаллауи в 2018 году, однако 1 сентября брюссельский суд признал эти инициативы незаконными.

В ответ глава минюста заявил, что оспорит данное решение в суде и «продолжит вести борьбу с мошенничеством».

Действия бельгийского министра вызвали негодование у представителей исламской общины страны. «Совет обратится в суд в связи с тем, что министр не изменил своего отношения к структуре, вопреки решению суда», — отметили в Совете.

В беседе с агентством «Анадолу» новый глава Совета Мехмет Юстюн сообщил, что позиция, которую нынешний министр юстиции занял в отношении Совета, имеет чисто политическую подоплеку.

«Нет никакой объективной причины подобных действий. Ни здешние мусульмане, ни их представительство не приемлют такого беззаконного обращения, которому мы подвергаемся сегодня», сказал Юстюн.