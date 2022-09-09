Строительство железной дороги Араздейен-Джульфа-Мегри-Горадиз на территории Армении заморожено. Данную информацию приводит издание «Спутник Армения».

«Если изначально под разблокированием транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном после войны, в первую очередь, подразумевалось восстановление железнодорожного сообщения по маршруту советского периода, то в последнее время внимание сконцентрировано на открытии автомобильного движения. Вопрос открытия ж/д выпал из повестки», — утверждает издание, отмечая, что в течение, как минимум, 4 месяцев, никакого продвижения в реализации проекта нет.