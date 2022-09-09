Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что его страна может обратиться к другим государствам, включая Россию, если США откажутся продавать самолеты F-16.

«Республиканцы дали понять, что они поддержат Турцию в вопросе о продаже истребителей F-16. Я надеюсь, что США не подведут нас, поскольку не только США продают истребители. Великобритания, Франция и Россия также продают их. Есть и такие страны, которые сигнализируют нам об этом», — сказал турецкий лидер журналистам.