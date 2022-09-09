Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщил, что провел в Баку переговоры с министром дорог и градостроительства Ирана Рустамом Гасеми.

«Обменялись мнениями о развитии международных транспортно-транзитных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана и Ирана, в том числе Международного транспортного коридора Север-Юг», написал Набиев на своей странице в Facebook.

Набиев также подчеркнул, что на встрече обсуждалось создание новой дорожно-транспортной инфраструктуры в приграничных районах между двумя странами и шаги, которые необходимо предпринять в этом направлении.

«Поговорили о строительстве автомобильного моста, соединяющего Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана с Нахчываном через Иран, а также о строительстве автомобильного моста через реку Астарачай между двумя странами», — добавил Набиев.