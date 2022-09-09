«Азеригаз» предупредил абонентов, что договора обязательно должны быть на их имя и дал месяц на переоформление.

Об этом в рамках акции «открытых дверей» сказала журналистам глава колл-центра «104» «Азеригаз» Халида Шимшек, передает АПА,

По ее словам, для своевременного получения соответствующих уведомлений необходимо, чтобы абонент правильно указал находящиеся в пользовании номера мобильного или домашнего телефона.

«Есть такие абоненты, у которых договор оформлен на имя одного из скончавшихся родителей. Даже если выписка из реестра о недвижимости на имя самого абонента, договор о газоснабжении не переоформлен. «Азеригаз» просит абонентов в течение месяца обратиться для заключения этого договора. В противном случае подача газа будет приостановлена», — сказала она.