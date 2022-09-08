Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за поддержку Украины в разных областях и направлениях.

«Визит вашей команды для нас важный сигнал подтверждения лидерской поддержки, которая есть сегодня среди всех государств в мире, лидерских позиций США поддержки Украины в войне за нашу свободу, за демократию, за наш народ, за людей, за нашу землю в войне с агрессором — Российской Федерацией», — отметил Зеленский.

«Это очень важные сигналы, что США с нами. Для нас это гарантия того, что мы можем вернуть наши территории, наши земли», – подчеркнул президент.

