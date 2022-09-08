8 сентября состоялось заседание Наблюдательного совета TƏBİB. На заседании был рассмотрен вопрос о назначении исполнительного директора.

Вугар Джаваншир оглу Гурбанов, который решением Наблюдательного совета от 13 сентября 2021 года был назначен на должность председателя Правления TƏBİB, теперь приступил к обязанностям исполнительного директора этого ведомства.

Вугар Гурбанов окончил Азербайджанский Медицинский Университет. Много лет работал врачом-невропатологом, а также начальником отдела медицинских обращений Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.