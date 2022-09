Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил важность укрепления двусторонних и межпарламентских связей с председателем Сената Испании Андером Гилом.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

«Сегодня министр иностранных дел Байрамов Джейхун встретился с председателем Сената Испании Андером Гилом в рамках официального визита в Испанию. В ходе встречи была подчеркнута важность укрепления азербайджано-испанских двусторонних и межпарламентских связей», — говорится в публикации.

Today, Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun met with @Ander_Gil, the President of the Senate of Spain, during the official visit to #Spain. The importance of strengthening 🇦🇿-🇪🇸 bilateral and inter-parliamentary relations was emphasized during the meeting. @Senadoesp pic.twitter.com/U3dVtRO8kr

