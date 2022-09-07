Компания Apple провела презентацию новых «умных часов» Apple Watch Series 8.

Они пыле и водонепроницаемые, защищены от трещин. Из новинок — сенсор температуры тела, который поможет рассчитывать овуляцию. Часы смогут следить за менструальными циклами, находить в них патологии и предупреждать о возможных проблемах со здоровьем.

Часы также смогут определять, если пользователь попал в автомобильную аварию (для этого используют гироскоп, микрофон и остальные сенсоры). В этом случае они сразу же предложат вызвать скорую. А еще в часах появился энергосберегающий режим, который позволит гаджету работать 36 часов без подзарядки. Цена от 399 долларов, продажи в США с 16 сентября.