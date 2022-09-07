Албания приняла решение разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Об этом сообщил премьер-министр страны Эди Рама, передает ТАСС.

«Совет министров принял решение в пользу разрыва дипломатических отношений с Исламской Республикой Иран, [оно] вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении премьера, опубликованном на сайте правительства. Посольству Ирана было направлено официальное уведомление о том, что все дипломаты и сотрудники диппредставительства должны покинуть территорию страны в течение 24 часов, отмечается в тексте.

В качестве причины такого решения власти Албании назвали кибератаку на правительственные компьютерные системы, вину за которую Тирана возложила на Тегеран.