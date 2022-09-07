Президент РФ Владимир Путин назвал вторжение в Украину «зеркальным ответом на действия противника».
По его словам, в результате войны в Украине «Россия ничего не потеряла, а поляризация мира пошла ей только на пользу».
«Ничего мы не потеряли и не потеряем, главное наше приобретение — укрепление суверенитета. Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, мы их пытаемся закончить».
По словам Путина: В результате войны в Украине «Россия ничего не потеряла»
Не считает ли он потерю более 50 000 убитых оккупантов?
Или ему наплевать на них?