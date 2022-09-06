Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказание российским войскам за каждый ракетный удар по Украине. Сообщение он опубликовал в Telegram.

«Очередные ракетные удары страны-агрессора по украинским городам. Утром в Харькове разрушен многоквартирный дом в центральной части города и повреждено административное здание. В Кривом Роге произошел пожар на нефтебазе. За каждый удар их будет ждать возмездие и справедливое наказание», – написал президент.

Он подчеркнул, что никому из причастных к обстрелам российских военных не удастся спрятаться.

«А мы и дальше будем шаг за шагом освобождать нашу украинскую землю. Нас невозможно сломить», – написал Зеленский.