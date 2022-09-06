24 сентября будет проведен VIII съезд Совета прессы Азербайджана.
С данным заявлением сегодня выступил член Правления Совета прессы, руководитель Медиа-группы «Ени Мусават» Рауф Арифоглу.
24 сентября будет проведен VIII съезд Совета прессы Азербайджана.
С данным заявлением сегодня выступил член Правления Совета прессы, руководитель Медиа-группы «Ени Мусават» Рауф Арифоглу.
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