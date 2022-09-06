В Азербайджане выявлено еще 492 случая заражения коронавирусом, 556 человек вылечились. Шесть пациентов с коронавирусом скончались.

Информацию приводит Оперштаб при Кабинете Министров страны.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 375, вторую дозу получил 231 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 803, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 135 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13866887, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5375279, вторую дозу получили 4864035 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3367780, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 259793 человека.