В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) вновь будет дан старт курсу «Армянский язык».

Как сообщили АПА в UNEC, курс нацелен на то, чтобы иметь возможность систематически следить за публикациями армянских СМИ, готовить аналитические материалы, получая более полную информацию с источников на армянском языке.

Помимо сотрудников UNEC в курсах могут принять участие исследователи из государственного и частного секторов, у которых есть соответствующий потенциал.

Курсы начнутся с октября.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по номеру (012) 492 57 31.