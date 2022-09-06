В Херсонской области авиация ВСУ нанесла 18 ударов по российским позициям, логистике, командным и опорным пунктам, сообщает ОК «Юг».

«Ракетно-аптиллерийские подразделения выполнили 370 огневых задач по поражению подразделений ПВО врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС», — говорится в сообщении.

Потери противника, согласно сообщению ОК «Юг»:

— 86 человек;

— 4 танка;

— 12 единиц авто-бронетехники;

— 4 гаубицы 152-го калибра «Мста-Б» и «Мста-С»;

— 3 пушки 152-го калибра «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С»;

— станция связи;

— противотанковый ракетный комплекс.

Также сообщается о ликвидации 4 складов боеприпасов противника в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.