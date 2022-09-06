Компания SOCAR Energy Ukraine начала еще одну благотворительную акцию – сбор средств на медицинские наборы для школьников. Присоединиться к инициативе «Аптечка для школьников» теперь может каждый желающий.

С каждой особой чашки напитка с рисунком петушка, приобретенного в сети заправок SOCAR, часть средств будет направлена на обеспечение школьников медицинскими наборами, которые спасут жизнь во время опасности. Аптечки также содержат инструкции по психологической помощи для учащихся и персонала школ. Эти инструкции были подготовлены в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской по созданию Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, разработка которой координируется Министерством здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

«Для нашей команды поддержка украинцев, взрослых и детей, всегда является приоритетом. Мы благодарны нашим партнерам за сплоченность, за согласие участвовать в столь важном проекте. С одной стороны, нам очень хотелось бы, чтобы эти наборы никогда и никому не понадобились. Но с другой стороны, очень важно, что благодаря этим аптечкам школьники смогут спасти жизнь себе или окружающим в случае опасности», – отметил Игорь Орлов, директор сети SOCAR Energy Ukraine.

«Невероятно наблюдать, как каждый в Украине сейчас делает максимум того, что может, – от обычных людей до крупных бизнесов. Ибо только так вместе удастся победить», – подчеркнула первая леди Елена Зеленская.

Партнером и реализатором благотворительного проекта SOCAR Energy Ukraine выступает благотворительная платформа dobro.ua, экспертную поддержку оказывает Министерство образования и науки Украины.

«Инициатива компании SOCAR поддержать украинских учеников, снабдив их специальными медицинскими наборами, сегодня является важным компонентом наших стремлений – безопасности, сохранения жизни и здоровья каждого ребенка и педагога, а также психологической стабильности во время обучения. Спасибо ответственному бизнесу за добрые дела», – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«Украинские дети именно сейчас критически нуждаются в заботе и внимании, поэтому мы рады, что партнерство dobro.ua и Socar будет посвящено именно им. Дети – наше будущее. Они должны получать бесперебойный доступ не только к знаниям, но и качественной медицинской помощи во время опасности. Кофе в благотворительной чашке на Socar – это не только о помощи здесь и сейчас, к которой так просто приобщиться, это о вкладе в будущую жизнь и благосостояние Украины!» – Ирина Гуцал, директор благотворительной платформы dobro.ua.