Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Карабаха, а также урегулирование отношений между Ереваном и Баку. Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

«Собеседники обсудили широкий спектр вопросов региональной безопасности и стабильности. Обменялись мнениями по вопросам демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также работе по разблокированию экономический и транспортной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Была подтверждена важность реализации договоренностей в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 и 26 ноября 2021 года.