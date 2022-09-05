В Азербайджане зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусом, 139 человек вылечились.

Согласно информации Оперативного штаба при Кабинете министров, за сутки случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 819 575 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 802 395 человек вылечились, число активных больных составляет 3 375. Всего скончались 9 825 человек.

За последние сутки проведен 2001 тест, всего — 7 172 037 тестов.