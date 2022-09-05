В субботу утром стало известно, что в бакинском логопедическом реабилитационном центре «Мехнур» истязали детей. Эта новость вызвала самый настоящий шквал возмущения у общественности страны.

На кадрах, заснятых кем-то в вышеуказанном центре, запечатлены отнюдь не реабилитационные, а гестаповские «методы работы с проблемными детьми»: невозможно без слез смотреть на 3-летнего мальчика, которого таскают за волосы, и валяют по полу «надсмотрщицы», место которым в тюремной камере или в палате для буйных сумасшедших. Ибо ни один нормальный человек никогда не поднимет руку на беззащитного ребенка, тем более, проблемного ребенка.

Само по себе слово «истязание» наводит ужас, и особенно отвратительно и гнусно звучит, если жертвой становится ребенок – беззащитный маленький человечек, неспособный постоять за себя, дать отпор своим мучителям. А если ребенок к тому же и с определенными дефектами, то это – подлость, возведенная в степень бесконечности.

Понятно, что не каждый человек способен выдержать груз личных проблем, работа очень тяжелая, да и все мы – не роботы, но чтобы срывать зло на беззащитных детях… С сожалением отметим, что подобные случае в последнее время происходят часто.

Как уже сообщалось, в пресс-службе Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей заявили, что Госкомитет и соответствующие структуры уже занимаются этим вопросом. Кроме того, омбудсман Сабина Алиева взяла это дело под личный контроль. Сотрудницы центра, истязавшие детей, уже задержаны, им предъявлены обвинения по статье 133 (истязание) УК АР.

Конечно же, реакция на гнусное преступление (а иначе это не назовешь) последовала сразу же и соответствующие органы, и госструктуры отреагировали оперативно, за что им огромное спасибо. Но все же остается открытым главный вопрос: каким образом эти женщины вообще попали на столь ответственные и серьезные позиции? Ведь работа с детьми требует не только соответствующих знаний, но любви, заботливого отношения, а главное — психической устойчивости.

Человек, заступающий на должность педагога, воспитателя, должен проходить обязательную процедуру психиатрической экспертизы. А судя по жестокости на видео, женщины, издевавшиеся над ребенком, явно были неадекватны. По какому же праву они работали в на столь ответственных должностях – непонятно, тем более, что одна из задержанных – психолог?! Этим людям самим нужно записаться на прием к психиатру, а они детей лечат.

Всем известно, что в Азербайджане согласно правилам, установленным законом, социальных работников, педагогов и воспитателей обязательно должны проверять на вменяемость. Так почему же это правило, касающееся всех, не сработало в данном случае? Ведь разницы нет – государственный центр или коммерческий, перед законом все одинаковы равны. А значит, и набор сотрудников должен проводиться по единым правилам, без разделения на статусы «коммерческий» или «государственный». А потому соответствующим структурам следует более серьезно заняться мониторингом сотрудников, назначаемых на ответственные должности, особенно тех, кто работает с детьми.

Между тем, глава Центра психического здоровья, профессор Фуад Исмайлов в комментарии «Минвалу» отметил, что кадры распространенного видео с истязаниями повергли его в шок.

«Взрослый человек избивает маленького беззащитного мальчика. Налицо нарушение УК, нарушение Конвенции о правах ребенка. Я сомневаюсь, что эти люди имели хоть какое-то, малейшее отношение к психологии, так как любой психолог, заканчивающий вуз, имеет отношение к профессиональной этике. В данном случае – помимо нарушения норм закона, нарушается и профессиональная этика», — сказал Ф. Исмайлов.

Профессор отметил, что в Азербайджане в 2018 году был принят закон о психологической помощи, где четко описывается, какие именно права и какие обязанности есть у психолога, какими методами он должен работать, в том числе, существуют и подразделения: если это медучреждения, то там работают клинические психологи, закончившие бакалавриат по психологии, а затем — магистратуру по клинической психологии. Именно они являются высококлассными специалистами.

«Являются ли сотрудники реабилитационного центра «Mehnur» клиническими психологами? Однозначно нет. Я сомневаюсь, я вообще не в курсе, есть ли у них диплом психолога. Есть решение Кабмина от 2020 года, в котором четко говорится, каким требованиям должен следовать психолог. Я не знаю, при приеме на работу в частные центры проверяют ли наниматели своих сотрудников согласно вышеуказанным требованиям Кабмина, и, если да, то как это происходит? Не думаю, что этих задержанных полицией женщин вообще принимали на работу по соответствующим правилам. Я вообще затрудняюсь назвать словом «учреждение» то место, где работают такие «сотрудники», — говорит Ф. Исмайлов.

Кроме того, Глава Центра психического здоровья отметил что сегодня есть одна очень важная проблема, по сути, проливающая свет на это темное дело.

«Последнее время мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда человек, не являясь психологом, позиционирует себя именно так. Он прошел какие-то непонятные курсы, получил непонятный сертификат, не будучи по базовому образованию таковым. Нет, я отнюдь не против курсов, если, сажем, врач-хирург проходит курсы по эндоскопическим вмешательствам, которые дополняют его знания и являются прибавкой к его основной деятельности, или же психиатр проходит курсы по проведению исследований или по лечению наркозависимости – это отлично, это напротив приветствуется. Но если человек с улицы, не будучи хирургом, вдруг проходит курсы по эндохирургии и начинает практиковать – это неприемлемо. Зато таких доморощенных «психологов» – хоть отбавляй. Человек что-то непонятное закончил, получил бумажку и всем говорит, что он психолог, не являясь на самом деле таковым. Я считаю, что нанимателям следует обращать самое серьезное внимание на подбор кадров», — говорит Ф. Исмайлов, отметивший напоследок, что медицина – это отрасль, требующая исключительно профессионального подхода, вторжения дилетантов в нее недопустимо.

В заключении отметим, что согласно статье 133 Уголовного кодекса АР, истязание — причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями карается исправительными работами сроком до двух лет, ограничением свободы на тот же срок либо лишением свободы на указанный срок. Те же действия, совершенные группой лиц, наказываются лишением свободы сроком от двух до пяти лет.

Что касается побоев, то за них наказывают в административном порядке. Как видно, наказания слишком мягкие. Не хотелось бы, чтобы истязатели детей отделались условным сроком. Иначе борьба с этим явлением будет неэффективна. Потому что уже сегодня агрессия в обществе зашкаливает. Завтра будет поздно что-либо предпринимать.

Яна Мадатова