Генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии НАНА, профессор Аббас Сеидов, сотрудники института профессор Хидаят Джафаров и доктор философии по истории Ягуб Мамедов ознакомились с археологическими раскопками, проводимыми на территории Государственного историко-культурного заповедника «Кешикчидаг». находящегося в Агстафинском районе.

Как сообщили АПА в институте, руководителем раскопок на территории заповедника является доктор философии по истории, доцент Сафар Ашуров.

В результате исследований на курганном поле был обнаружен окруженный кромлехом могильный памятник диаметром 21 м, относящийся к первой половине I тысячелетия до н.э. В кургане, состоящем из двух камер, были обнаружены человеческие скелеты и образцы материальной культуры.

Директор заповедника Муса Мурсагулиев заявил, что полностью удовлетворен археологическими раскопками.