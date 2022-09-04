Армия обороны Израиля начинает в воскресенье трехдневные плановые учения в районе границы с Ливаном, сообщает ТАСС.

«Военные учения начнутся сегодня в районе ливанской границы и завершатся во вторник во второй половине дня. Они были запланированы заранее в рамках тренировочной программы (армии Израиля) на 2022 год», — говорится в заявлении военных.

В пресс-службе отметили, что «во время учений будет ощущаться повышенная интенсивность передвижения военных и будут слышны отголоски взрывов в этом районе».