О планах «точно пережить эту зиму» немцам рассказал канцлер Германии Олаф Шольц. В то же время политик заметил, что Россия якобы перестала быть надежным поставщиком энергии.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заметил, что из-за энергетического кризиса в ФРГ может произойти падение уровня жизни целых слоев населения и волна банкротств. Он указал на то, что ни одна из зарубежных поездок Олафа Шольца и главы Министерства экономики Роберта Хабека, совершенных с целью найти альтернативу газу России, не увенчалась успехом, а решение о продлении работы трех оставшихся в стране АЭС до сих пор не принято.

Общественная служба новостей сообщала, что сенатор Российской Федерации Алексей Пушков заявил: санкции, в первую очередь, удивили западных лидеров, а не Москву, несмотря на утверждения Олафа Шольца. Ранее канцлер Германии высказал мнение, что ограничительные меры удивили руководство России.