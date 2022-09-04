Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Италию вызвал большой интерес у стороны многочисленных средств массовой информации этой страны, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В итальянской прессе опубликовано около 100 статей и видеорепортажей, касающихся встреч, состоявшихся в рамках визита, заявлений, сделанным Президентом Ильхамом Алиевым в ходе выступления на международном форуме, организованном аналитическим центром «Европейский дом – Амброзетти» в городе Черноббио.

Отметим, еще до визита Президента Азербайджана в Италию в СМИ этой страны уделялось много места важности визита и запланированных встреч в расширении двустороннего сотрудничества.