Известная немецкая логистическая компания Rhenus Logistics, работающая в Европе, Азии и Южной Америке, подготовила генпроект для Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции.

Как сообщает турецкая пресса, об этом заявил генеральный директор компании Тобиас Барс.

«Мы видим будущее турецкой экономики, потому что это интересный рынок производства и торговли, а также в центре других цепочек поставок. Намерены соединить Казахстан, Азербайджан, Грузию с Турцией», — сказал он.

«Турция — наиболее подходящее место для морских или наземных перевозок. Географически находится в подходящем положении, здесь имеется сильная и высококвалифицированная рабочая сила с точки зрения производительности и производства», — подчеркнул Тобиас Барс.

Гендиректор Rhenus Logistics сказал, что наличие близких производственных центров и высокого уровня логистики с точки зрения расстояния становится все более важным, и по этой причине он вложил значительные средства в этот проект.

Отметим, что семейная компания Rhenus Logistics, основанная в 1912 году, работает в 52 странах мира в сфере логистики. В 2021 году выручка компании, в которой работает около 40 000 сотрудников, составила 7 миллиардов евро. В этом году ее товарооборот прогнозируется на уровне 8 миллиардов евро.