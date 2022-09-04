Власти Польши намерены направить в ФРГ ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны и будут добиваться реализации своих требований о компенсациях всеми возможными путями. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

«Мы направим Германии дипломатическую ноту и призовем их к началу переговорного процесса», — приводит слова главы правительства его канцелярия. «Мы будем добиваться этого на всех возможных площадках, всеми возможными путями», — указал Моравецкий.

«Чтобы польско-немецкое примирение было образцовым, нам нужны компенсации, потому что без них между польским и немецким народами всегда будет чувство несправедливости», — сказал премьер.