Российская Федерация этой зимой готовит решающий энергетический удар по странам Европы.

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Россия пытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу, полностью остановилась прокачка газа по «Северному потоку». Для чего они это делают? Россия хочет разрушить жизнь каждого европейца во всех странах нашего континента, хочет ослабить и запугать всю Европу, каждую страну. Где Россия не может сделать силой и оружием, она делает это энергетическим оружием. Пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока еще не может ударить ракетами», — отметил он.

По его словам, чтобы защититься от этого, всем европейским странам нужно еще больше взаимопомощи и единства.

«Этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам. И ключевыми ответами должны быть две вещи. Первое — наше единство в защите от страны-террориста, второе — усиление нашего давления на Россию, это и усиление всех уровней санкций и ограничение нефтегазовых доходов России», — добавил Зеленский.