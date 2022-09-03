Сегодня в Чернигове прогремел взрыв на выставке боеприпасов, которую проводили бойцы территориальной обороны. Предварительно известно, что на выставке сработал ручной противотанковый гранатомет.

Правоохранители начали расследование происшествия. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Делом занимается специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере и Государственное бюро расследований. Производство открыли по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины).

Также в Офисе генпрокурора отметили, что количество раненых выросло до пяти человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Согласно информации Черниговского горсовета, во время мероприятия, где была представлена ​​выставка боеприпасов, один из них сдетонировал, предварительно – это был противотанковый снаряд, который попал в крышу одного из частных домов, новостройку, в этом микрорайоне.

