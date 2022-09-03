Волки загрызли любимого пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в четверг вечером, растерзав его на пастбище в Бургдорф-Байнхорне (Нижняя Саксония), всего в ста метрах от дома семьи, сообщает Bild.

Труп пони был обнаружен в пятницу утром мужем президента Еврокомиссии Хайко фон дер Ляйеном. Еще один пони, который пасся на пастбище, остался невредимым.

Урсула фон дер Ляйен, страстная наездница, заявила, что “вся семья ужасно расстроена этой новостью”.

Глава Еврокомиссии живет в собственном особняке в Бургдорф-Байнхорне с 2007 года со своим мужем Хайко и семерыми детьми.

Это не первый инцидент с волками в этом районе. Всего десять дней назад три пони были убиты волками примерно в шести километрах от Бургдорфа. В настоящее время в Нижней Саксонии насчитывается 39 волчьих стай с примерно 350 животными.