30 августа 2022 года в лесистой местности в направлении села Чухуразами Шабранского района произошел пожар, сообщили в МЧС.

Силы министерства, задействованные в этом районе, потушили пожар и не позволили ему распространиться на большую территорию.

В результате расследования, проведенного на месте происшествия сотрудниками Государственной службы пожарного надзора МЧС, было определено место первоначального возникновения горения. В ходе предварительного расследования, проведенного на территории, выяснилось, что пожар произошел именно по неосторожности, халатности, связанного с человеческим фактором.

В день возникновения пожара около 12:00 жители села Чухуразами Шабранского района пришли в лес для сбора натурального меда и зажгли костер для подкуривания пчел.

Вероятно, что после сбора меда костер не был потушен, что и стало причиной пожара. Прошло много времени, прежде чем лесник обнаружил и сообщил о пожаре, и в результате пожар распространился на площадь до 3 гектаров. Пожарным удалось потушить пожар около 11:40 31 августа.

В настоящее время в связи с указанным происшествием продолжаются необходимые оперативные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности виновных.