31-летняя жительница поселка Бина Хазарского района (имя не называется по понятным соображениям) стала жертвой изнасилования в собственном доме, причем в четыре утра. Об этом Minval.az cообщили в правоохранительных органах.

Пострадавшая обратилась с жалобой в 3-е отделение полиции Хазарского района и показала, что неизвестный насильник проник в ее дом через открытую дверь, которую она забыла запереть.

В настоящее время оперативники уголовного розыска работают над поимкой насильника.

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