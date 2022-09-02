Для закладки фундамента глобальной энергетической безопасности, Джозеф Байден должен в качестве первого шага немедленно пригласить лидера Азербайджана Ильхама Алиева посетить Белый дом.

Об этом на страницах издания The Washington Times написал исполнительный директор компании Caspian Group Holding Роб Собхани.

«Прецедент такого взаимодействия между США и Азербайджаном действительно существует. Когда Билл Клинтон встретился с Гейдаром Алиевым в Белом доме в 1997 году, он оказал полную дипломатическую, экономическую и политическую поддержку Америки Азербайджану в строительстве трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан. Эта историческая встреча закрепила общую цель США и Азербайджана по бесперебойной разведке, разработке и транспортировке каспийской нефти и газа на рынки Европы и других стран», — отметил Собхани.

Эскперт считает, что одна из основных причин, по которой Байден должен пригласить Ильхама Алиева в Белый дом, – это демонстрация решимости США поддержать строительство Транскаспийского газопровода для экспорта туркменского газа в Европу через территорию Азербайджана.

Встреча президентов Азербайджана и США также подала бы сигнал о том, что Соединенные Штаты не только серьезно относятся к проекту Транскаспийского газопровода, но и могут продемонстрировать ему полную финансовую, дипломатическую и политическую поддержку.

Еще одна важная причина, по которой встреча лидеров Азербайджана и США должна состояться, – это приверженность Вашингтона мирному урегулированию ситуации на Южном Кавказе, считает Собхани.

«Теперь, когда Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации, Ильхам Алиев ясно дал понять, что между двумя странами должно быть заключено прочное и постоянное мирное соглашение. Этот процесс может начаться во время американо-азербайджанского саммита, на котором может быть объявлено о «мирном трубопроводе» между Азербайджаном и бедной энергоресурсами Арменией. Также причиной, по которой Байден должен пригласить Президента Ильхама Алиева в Белый дом, является та роль, которую Азербайджан может сыграть в качестве примера религиозной терпимости в мусульманском мире. Во время их встречи Байден может выделить Азербайджан как модель мусульманской нации, чья многокультурная структура является антиподом ненависти, экспортируемой исламскими экстремистами», — заявил автор.