Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудили в ходе телефонного разговора ход и перспективы реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«Стороны подробно обсудили ход и перспективы реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Условлено о продолжении контактов в ближайшее время», — говорится в сообщении.