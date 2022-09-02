3 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 33-38° тепла, в Баку ночью 23-25° тепла, днем 35-37° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-65%, днем 30-35%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 35-40° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 24-29° тепла.