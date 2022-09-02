В очередной раз армянская диаспора пытается вбить клин в российско-азербайджанские отношения. Ни для кого не секрет, что вассальная России Армения сегодня стремится, следуя древней традиции, загрести армянский жар русской «медвежьей лапой».

Создается парадоксальная, можно сказать, абсурдная ситуация. Благодаря последнему и уже шаткому по своей сути форпосту России – Армении, Москва все больше оказывается в довольно нелепом положении.

Ради продвижения своих бредовых идей, базирующихся на фундаменте мегаломании и исключительности собственной нации, армяне готовы подставить (и подставляют) своих же хозяев и благодетелей.

В это трудно поверить, но приходится констатировать наличие «стокгольмского синдрома», который был навязан армянами своему сюзерену.

В качестве справки: «стокгольмский синдром» в психологии — это механизм защиты в психотравмирующей ситуации, который выражается симпатией жертвы к агрессору.

В данном случае наблюдается извращенная форма «стокгольмского синдрома», когда, условно говоря, агрессор становится «шведским агнцем» «армянской гиены».

Несмотря на то, что Армения неоднократно подставляла Россию в различных сферах, Москва, словно оправдывая традиционную оценку в лице «Иванушки-дурачка», продолжает наступать на одни и те же армянские грабли.

Вот и сегодня некоторые армянские телеграмм-каналы распространили новость, исходя из которой можно сделать два вывода: либо в Москве всем заправляют армяне, либо в руководстве Первопрестольной сидят не столь уж шибко умные люди.

Итак, армянские телеграм-каналы накануне сообщили, что 15-16 сентября в Армянском храмовом комплексе Москвы состоится международная конференция на тему «арцах (здесь и далее кавычки Minval.az) в историческом и современном контексте».

Отмечается, что к участию в мероприятии приглашены более 50 академиков, профессоров, ректоров крупнейших вузов и заведующих кафедрами истории, докторов и кандидатов исторических наук, археологов, антропологов, сотрудников архивов, специалистов по международному праву из разных стран Европы, Азии и Америки, которые выступят с докладами об истории, культуре, материальном и духовном наследии «арцаха».

Удивительно, но факт: российская сторона никоим образом не отреагировала данный провокационный шаг армян. Мало того, храня молчание в данном вопросе, российская сторона ставит под сомнение позицию президента России Владимира Путина, который признает территориальную целостность Азербайджана.

Итак, резюмируя сказанное, отметим, что московским властям придется либо отвергнуть слова Путина, либо признаться в собственной некомпетентности, вследствие чего в середине сентября состоится «шабаш» армянских сепаратистов.

Фарид Теймурханлы