В ближайшее время в Украине будет развязка. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Все зависит в Украине уже не от президента. Зависит от военных. Они погибают там. Они видят, что это бесперспективно. Западная Украина — поляки уже руки потирают. Украину делят. Только военные могут ребром ударить и сказать: «Нет, давайте будем договариваться, ибо Украину сотрут с лица земли!» — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко уверен, что там «уже зреет конфликт между президентом Украины и военными»

«В ближайшее время развязка будет», — заявил он.