Сегодня открывается новая страница итальянско-азербайджанских связей.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления после церемонии обмена документами, подписанными в связи с созданием Итальянско-азербайджанского университета в Риме.

«Мы приступаем к новому широкомасштабному сотрудничеству в области образования. Находясь два года назад с государственным визитом в Италии, я выступил с предложением создать Итальянско-азербайджанский университет. Руководство Италии также приветствовало это и за короткий срок мы уже приступили к практической работе.

В апреле нынешнего года в Баку, в кампусе Университета АДА, с участием министра иностранных дел Италии господина Луиджи Ди Майо был заложен фундамент нового учебного корпуса. Сотрудничество Университета АДА с ведущими университетами Италии упрочит дружественные связи между двумя странами. Луисский университет, Болонский университет, Миланский политехнический университет, Туринский политехнический университет, Римский университет Сапиенца – эти названия известны и за пределами Италии. Должен также сказать, что при Итальянско-азербайджанском университете будут функционировать два института – Институт сельского хозяйства и наук о питании и Институт дизайна и архитектуры.

Подписаны два документа о стратегическом партнерстве между Италией и Азербайджаном. Мы наладили прочные политико-экономические связи. Италия является первым торговым партнером Азербайджана. В минувшем году наш торговый оборот составил 9,6 миллиарда, а за семь месяцев нынешнего года достиг 11 миллиардов долларов.

Сегодняшняя же церемония свидетельствует о том, что в дальнейшем мы будем действовать как стратегические партнеры и в области образования. Ни для кого не секрет, что развитие любой страны определяют не природные ресурсы, а знания, грамотность, технологический прогресс. Мы направляем в Азербайджане доход, полученный от природных ресурсов, на человеческий капитал, сегодняшнее мероприятие служит наглядным тому подтверждением. Вместе с тем уверен, что Итальянско-азербайджанский университет станет центром итальянско-азербайджанской дружбы. Словом, считаю, что сегодня мы являемся свидетелями исторического события. Сегодня первый день моего рабочего визита в Италию и первое мероприятие. Уверен, что предстоящие встречи с руководителями Италии еще более упрочат нашу дружбу и партнерство», — сказал глава государства.