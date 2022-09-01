Армяне разрушили всю водную инфраструктуру, уходя из Лачина.

Об этом сказал в Лачине журналистам глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы, передает АПА.

«Во время проведенных ревизий выяснилось, что уходя из Лачина, армяне уничтожили всю водную инфраструктуру. В городе Лачин были субартезианские скважины, они полностью разрушены, насосы демонтированы, словно здесь и не было скважин. Демонтированы и унесены насосы, которые подавали воду в город Лачин, сама насосная станция тоже разрушена. В каком состоянии сеть, неизвестно. Мы провели работу, чтобы вода в город подавалась из альтернативных источников, ручьев. Выяснилось, что вода не поступает в город. После проверки стало известно, что армяне перекрыли воду, поэтому вода не поступала», — добавил Джабраиллы.

Он также отметил, что воду доставляют три водовоза: «31 августа была сооружена водонапорная башня, город Лачин обслуживают водовозы».