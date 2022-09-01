Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дети в Казахстане должны владеть и казахским, и русским.

«Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей. Не идти на поводу у популистов», — заявил он во время обращения к нации.

Токаев также предложил перечислять 50% от ежегодного дохода Национального фонда на накопительные счета детей. Эти средства они могут получить после достижения 18 лет.

Также Токаев сообщил, что Казахстан введет налог на роскошь. Он будет взиматься при покупке дорогих недвижимости и машин.