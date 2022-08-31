На основании информации, поступившей вчера на горячую линию «112» МЧС о том, что вблизи села Юхары Тала Загатальского района вспыхнул пожар на горно-лесистой территории со сложным рельефом, соответствующие силы и средства министерства были немедленно привлечены к тушению огня. Об этом информирует МЧС.

Сложный рельеф, высокая температура воздуха и ветер усложняют тушение пожара, но борьба с огнем ведется непрерывно.

В тушении пожара участвуют соответствующие силы и средства Государственной службы пожарной охраны и два вертолета авиационного отряда МЧС, а также сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и группа жителей села.

