В последние дни в Баку распространена ротавирусная инфекция. Об этом сказал специалист и эксперт Минздрава, гастроэнтеролог Эмин Мамедов, рассказывая о болезнях желудка, сообщает АПА.

Он отметил, что основными клиническими симптомами этой инфекции являются сильные боли в животе, рвота и диарея: «Эти лица не должны лечиться антибиотиками, а принимать много жидкости, не использовать молочные продукты и кофеин. Наблюдения показывают, что заболевшие выздоравливают в течение недели».