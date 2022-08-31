Активность ЕС на Южном Кавказе определяется геополитическими амбициями.

Об этом заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Sputnik Армения.

По ее словам, Москва вместе с Ереваном и Баку сконцентрированы на реализации всех положений трехсторонних договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Захарова подчеркнула, что работа в рамках согласованных трехсторонних форматов носит предметный характер . В этом контексте она привела пример трехсторонней рабочей группы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

«В целом мы видим, что активность ЕС на Южном Кавказе определяется геополитическими амбициями, а не реальным желанием содействовать нормализации азербайджано-армянских отношений. Это псевдоинициативы европейцев. Они больше похожи на попытку беспардонно присвоить лавры посредничества», — сказала представитель МИД РФ.

По ее словам, Россия как посредник работает, и эта работа приносит конкретные результаты, которые соответствующе оцениваются Ереваном и Баку.